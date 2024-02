Juve, altro che Osimhen | Vlahovic rimpiazzato con uno più forte: è il migliore in Europa

La cessione del centravanti serbo non porterà il bomber nigeriano sotto la Mole, ma la Vecchia Signora andrà a puntare sul miglior attaccante del vecchio continente.

Nei giorni scorsi un vero colpo al cuore è stato subito dai tifosi napoletani. Victor Osimhen ha annunciato con parole velate (confermate poi dal presidente Aurelio De Laurentiis) che ha fine stagione lascerà gli azzurri. Di conseguenza i rumors sul suo futuro e su quale maglia indosserà stanno cominciando ad impazzare ovunque, e tra questi ce n’è stato uno veramente clamoroso, che ha ulteriormente peggiorato lo stato d’animo dei supporters partenopei.

Alcune voci avevano infatti ipotizzato un approdo del cannoniere nigeriano alla Juventus, rivale storica del club campano. Un affare che sarebbe dovuto svolgersi un po’ come accaduto ai tempi di Gonzalo Higuain, con la Vecchia Signora che avrebbe dovuto pagare la clausola rescissoria senza trattare con la società napoletana, trovando parte dei 130 mln di euro che occorrono dalla cessione di Dusan Vlahovic.

A dire il vero un’ipotesi del genere sembra essere assai complicata, almeno per quanto riguarda l’acquisto di Osimhen per la Juve. Non è invece affatto da escludere la cessione del serbo da parte del club bianconero. L’ex calciatore della Fiorentina è in netta ripresa rispetto allo scorso anno, ed è tornato ad ingolosire le principali squadre europee, pronte a mettere sul piatto cifre cospicue per assicurarselo.

Il futuro di Vlahovic

Il nome di Dusan Vlahovic è tornato parecchio di moda sia dalle parti di Londra che da quelle di Parigi. In Premier League Arsenal e Chelsea sono alla ricerca di un bomber di razza, e potrebbero puntare su di lui, così come il PSG.

La Juventus dal canto suo non vorrebbe cedere il proprio attaccante, tornato ad essere decisivo, ma una proposta tra gli 80 e i 90 milioni di euro potrebbe far cambiare idea alla società, che a quel punto lo lascerebbe partire. In caso di addio ovviamente alla Continassa si dovrà cercare un sostituto di livello del classe 2000, e il centravanti clamoroso presente sulla lista del ds Giuntoli è Robert Lewandowski.

I tifosi sognano

Lewandowski non ha di certo bisogno di presentazioni, visto che è stato uno dei migliori attaccanti d’Europa negli ultimi anni.

A fine anno però il Barcellona, in piena crisi, potrebbe dar vita ad una rivoluzione, e tra i sacrificati pare ci sia anche il nome dell’ex Borussia Dortmund, che dovrà trovarsi una nuova sistemazione. La Juve è alla finestra.