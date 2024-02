Alcaraz-Juve, l’affare cambia i piani societari | Salta un colpo annunciato a giugno: non lo prendono più

L’arrivo del centrocampista argentino fa sfumare il sogno di acquistare un top player per la mediana in estate, con il club bianconero dunque che ha deciso di cambiare completamente linea sul mercato.

Durante la finestra di calciomercato invernale il principale obiettivo della Juventus era quello di regalare a Max Allegri un rinforzo in mezzo al campo. Il tecnico livornese aveva infatti gli uomini contati, e tra infortuni e altre vicissitudini ha dovuto spesso arrangiare altri elementi della rosa in quel ruolo. Al netto di quanto detto però il primo colpo in entrata della Vecchia Signora è stato un difensore centrale.

La società ha infatti acquistato Tiago Djalò dal Lille per circa 6 milioni di euro. Un affare fatto più che altro per anticipare la concorrenza (l’Inter sembrava avere un accordo per giugno con il calciatore) ed assicurarsi un tassello importante per la retroguardia del futuro. Con il passare dei giorni però il volto nuovo in mediana non è arrivato, e tutto l’ambiente juventino era ormai rassegnato a non dover accogliere altri rinforzi alla Continassa.

A poche ore dalla conclusione della sessione di trasferimenti di gennaio però la bomba: la Juventus ha preso Carlos Alcaraz, giovane mezzala argentina del Southampton. La trattativa si è conclusa con la formula del prestito con diritto di riscatto, e finalmente Allegri ha potuto abbracciare un nuovo uomo al centro del campo. Questo affare però sembra aver cambiato completamente i piani della società a fine stagione per una ragione ben precisa.

Alcaraz ruba il posto ad un altro centrocampista

Al contrario di quanto si possa pensare, l’acquisto del classe 2002 si potrebbe completare a cifre davvero molto elevate. La società torinese ha speso quasi 3 milioni e mezzo per il prestito, e nel caso in cui decidesse di prenderlo a titolo definitivo ne servirebbero altri 42.

Una somma dunque che, incluso il suo ingaggio, andrebbe ad ammontare a quasi 50 milioni. Cosa non da poco, che però farebbe saltare l’acquisto di un top player a centrocampo la prossima estate.

Salta l’arrivo di un big, tifosi disorientati

I soldi che con tutta probabilità saranno investiti per comprare il cartellino di Alcaraz, sarebbero dovuti servire per portare sotto la Mole Teun Koopmeiners, che sembrava essere ormai l’obiettivo dichiarato dell’estate.

Dopo questa operazione quindi l’arrivo dell’olandese a Torino pare molto complicato. Chissà cosa ne penseranno i tifosi, che pregustavano un top player e invece rischiano di ritrovarsi solo con un giovane di prospettiva.