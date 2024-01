Addio Fiorentina, vado alla Juventus: la Viola ci casca ancora | Il gioiello di Italiano in direzione Torino

Il club gigliato rischia di dover cedere ai rivali di sempre l’ennesimo top player della rosa, come già accaduto in diverse occasioni in passato.

Una delle rivalità più importanti d’Italia nel mondo del calcio è quella tra la Juventus e la Fiorentina. Un astio che tra le due squadre non è nato moltissimo tempo fa, ma che ha avuto come motivo delle dispute soprattutto il mercato.

Dal trasferimento di Baggio in bianconero le cose sono precipitate e l’antagonismo ha raggiunto livelli enormi, che ancora oggi tiene sugli scudi le due tifoserie.

Nel tempo poi la situazione è peggiorata, con altri nomi importanti che si sono trasferiti da Firenze a Torino, come ad esempio Vlahovic e Chiesa, a cui a breve potrebbe aggiungersene un altro.

Altro tradimento pesante per la Viola

Nel corso delle ultime ore si è parlato di un sondaggio della Juventus per Giacomo Bonaventura. I bianconeri hanno bisogno di un centrocampista low cost, e hanno pensato proprio al calciatore dei rivali per rafforzarsi sul gong della finestra di mercato di gennaio. Dal canto suo però la Viola ha chiuso le porte in faccia alla Vecchia Signora, volendo trattenere il 34enne a Firenze.

Della situazione riguardante l’ex calciatore del Milan però ha parlato con un pizzico di nervosismo Antonio Bongiorni, colui che ha scoperto Jack tanti anni fa. Il talent scout ha infatti espresso rabbia per il fatto che la Fiorentina non ha presentato una proposta per il rinnovo al calciatore, tenendo aperta la porta di un suo approdo a Torino magari anche in estate a parametro zero.

Le parole di Bongiorni

”Ci devono essere il 70% delle partite giocate per far scattare l’opzione rinnovo. Non posso parlare del suo futuro, anche se sono quasi tutti i giorni al telefono con lui. Posso solo dire che Giacomo non merita un trattamento così, la Fiorentina dovrebbe fargli firmare il rinnovo immediatamente. Non credo che sia una questione di soldi ma di fiducia”.

”Lui mi ha confessato che resterebbe volentieri a Firenze, per chiudere la carriera e diventare magari un punto di riferimento. Se la società volesse tacitare tutte queste voci dovrebbero chiamare Bonaventura e farlo firmare. Le polemiche a gennaio non sono utili e possono far saltare tutto. Se la Fiorentina non ha fiducia in Jack, gli dica di cercarsi una squadra. Le voci sulla Juventus? So che ad Allegri piacciono i giocatori tecnici e che sanno giocare a calcio. Vi ho detto tutto…’‘.