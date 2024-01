Giuntoli ha detto si, lo lascia partire per questa cifra | Annuncio ad un passo

Il direttore sportivo bianconero ha accettato l’offerta per la cessione di un calciatore, che adesso attende solo l’annuncio ufficiale per lasciare in maniera definitiva il club bianconero.

La Juventus vuole continuare ad inseguire il sogno per conquistare lo scudetto. La Vecchia Signora infatti è in piena lotta con i rivali dell’Inter per la testa della classifica, e vuole provare ad ottenere il primato per tornare sul tetto d’Italia. L’impressione è che il duello tra le due squadre, molto bello fin qui, andrà avanti fino al termine della stagione.

La speranza del tecnico juventino era quella di ricevere qualche rinforzo sul mercato, in modo da colmare in parte il gap dalla rosa di Simone Inzaghi. Fino ad oggi però, nonostante manca sempre meno alla chiusura ufficiale della sessione di gennaio, fatta esclusione per l’arrivo di Tiago Djalò, ormai quasi ufficiale, la società bianconera non ha regalato altri innesti a Max Allegri, che, salvo eccezioni, dovrà arrangiarsi con quello che ha.

Il direttore sportivo della Juve però in realtà un’altra operazione l’ha ormai portata a termine. Si tratta di un affare in uscita. Cristiano Giuntoli infatti ha ritenuto consona la proposta ricevuta per il giocatore, che adesso è con le valigie in mano, pronto a scucirsi la maglia bianconera di dosso. Manca ormai solo l’annuncio ufficiale.

Ecco chi lascia la Juve

Filippo Ranocchia, giocatore della Juventus che al momento si trova in prestito all’Empoli, è ad un passo dal trasferimento a titolo definitivo al Palermo, in Serie B. Il ragazzo classe 2001 non ha trovato tantissimo spazio con i toscani, e perciò la sua decisione è stata quella di accettare la corte dei rosanero.

In questo modo il 22enne potrà trovare una maggiore continuità, sia per scendere in campo che di rimanere nella stessa squadra per un periodo di tempo più lungo. Per lui si era parlato anche di un possibile ritorno in bianconero, vista la critica situazione presente a centrocampo. Ipotesi che però non ha trovato conferme e non si è concretizzata.

Soldi freschi in arrivo per la Juve

Da questa cessione ormai sempre più vicina, la società torinese incasserà circa 4 milioni di euro, che magari verranno reinvestiti sul mercato.

Soldi freschi che consentono alla Juve di registrare una buona entrata per i conti societari, oltre che di mettere a bilancio una plusvalenza importante.