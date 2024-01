Missione compiuta, Giuntoli raggiunge la meta | Dettagli limati e firma sul contratto

Tutto pronto per la firma sul contratto. Gli ultimi dettagli della trattativa sono stati limati: Giuntoli ha chiuso l’affare.

Affare chiuso per Giuntoli. Il dirigente bianconero, molto impegnato in questa finestra invernale di mercato, ha messo a segno un altro colpo. La Juventus, desiderosa di effettuare alcuni cambiamenti infatti, è stata una delle squadre di Serie A che si è mossa di più sul mercato, e la società ha consegnato al tecnico Massimiliano Allegri nuovi rinforzi, oltre a sfoltire la rosa di qualche esubero.

Ore di grande apprensione, quelle dell’ultima settimana di mercato. Il tempo stringe, e le società sono chiamate allo sprint finale. Il colpo per la Juve dovrebbe chiudersi nelle prossime ore, con i dettagli ormai limati manca solo la firma sul contratto con il nuovo club. Dalla scorsa settimana il trasferimento era sembrato ormai cosa fatta, con tutte le parti in causa decise a chiudere l’affare.

Nel weekend secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, arriverà anche l’ufficialità. Il calciatore ha deciso di cambiare squadra per mettere più minuti nelle gambe e cercare di guadagnarsi la convocazione all’Europeo 2024.

Juventus, si chiude nel weekend: tutto pronto per il trasferimento

La Juventus e l’Atletico Madrid hanno raggiunto un accordo definitivo. Moise Kean lascia Torino e vola a Madrid, voluto fortemente da Diego Simeone che impegnato su tre fronti (Liga, Copa del Rey e Champions League) dovrà fare rifiatare Alvaro Morata. Due ex attaccanti juventini dunque si apprestano ad affrontare agli ottavi di finale l’Inter, il prossimo febbraio.

Kean, che alla Juventus quest’anno ha trovato poco spazio, è desideroso di mettere minuti nelle gambe da qui fino al termine della stagione. L’attaccante azzurro spera ancora in una chiamata di Spalletti in estate, e ha intenzione di giocarsi le sue chance in Spagna, per la prima volta nella sua carriera in Liga dopo aver giocato in Francia, in Italia e in Inghilterra.

Kean, affare chiuso con l’Atletico: arriva in prestito secco

La formula sarà quella del prestito, il suo arrivo a Madrid è atteso nel weekend. Moise Kean si legherà ai colchoneros fino al giugno 2024, arriverà in prestito secco e in estate si siederà con i dirigenti della Juventus per trattare. Sul tavolo un rinnovo, o una cessione, visto che il contratto scadrà nel 2025.

Le sue sorti dipendono anche dalla guida tecnica bianconera futura. Se sulla panchina della Juventus dovesse sedersi ancora Allegri per la stagione 24/25, non è detto che Kean non possa rinnovare. Fondamentali per il giocatore saranno dunque questi sei mesi per mettersi il mostra.