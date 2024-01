La Juve rinuncia, il suo destino non è in Italia | In fumo l’affare di gennaio

Salta definitivamente il suo trasferimento in bianconero. La Juventus decide di cambiare obiettivo.

Uno dei nomi che aveva più scaldato l’ambiente in queste ore. Il calciatore non sarebbe più nei piani della società per quanto riguarda i nuovi innesti. Una virata, dal punto di vista del mercato in entrata, legata a diversi fattori non ultimo quello economico. Il giocatore, di grande esperienza e duttilità, sarebbe servito a infoltire il centrocampo di Allegri, spesso messo alle strette da infortuni e squalifiche.

Eppure nei piani di Giuntoli adesso sarebbero altre le priorità. Il dirigente juventino ha intenzione di intervenire anche a centrocampo, dopo avere chiuso per un importante colpo in difesa in queste ore. Il dietrofront è arrivato anche a causa dell’inserimento di un’altra big europea.

L’Ajax infatti starebbe trattando col giocatore, e come affermato dal tecnico degli olandesi potrebbe essere disposta anche ad acquistare il calciatore a titolo definitivo. Per la Juventus invece si apre l’ipotesi di un altro centrocampista, ex Roma, che in queste ore era stato accostato con forza al Milan.

Juventus, Henderson si allontana: le motivazioni

Sembra sfumare, almeno per il momento, il passaggio di Jordan Henderson dall’Al Ittifaq alla Juventus. Il capitano della squadra Saudita apparentemente in rotta con il club, starebbe cercando una nuova collocazione ma dopo essere stato accostato ai bianconeri adesso la sua strada sembra essere quella di Amsterdam.

L’ex capitano del Liverpool infatti è adesso in contatto con l’Ajax, e a spaventare i dirigenti bianconeri ci ha pensato soprattutto lo stipendio del nazionale inglese. Un contratto da 20 milioni a stagione che le casse della Juve per ovvi motivi non potrebbero sostenere, ma anche le questioni fiscali di rescissione con il club arabo. Inoltre l’Ajax secondo quanto filtrato in queste ore sarebbe disposto ad acquistare a titolo definitivo il calciatore. Il contratto di Henderson aveva una durata di 18 mesi con l’Al Ittifaq, ma adesso la volontà del giocatore sarebbe quella di lasciare dopo appena 6 mesi.

Mercato Juve, per il centrocampo spunta Matic

Niente Juventus dunque per Henderson a meno di clamorosi ribaltoni. I bianconeri avrebbero al momento messo da parte la trattativa e continuano a guardarsi intorno per rinforzare il centrocampo. In queste ore sarebbe stato accostato alla Juventus l’ex Roma Matic.

Il centrocampista è in rottura con il Rennes e la scorsa settimana era stato segnalato un interessamento del Milan. La proposta però, secondo quanto riferisce Tuttosport nella giornata odierna, sarebbe stata accolta con freddezza dai dirigenti juventini.