Attenta Juve, adesso Cambiaso piace a tutti | Due top club se lo contendono in estate

L’exploit dell’esterno bianconero ha stregato tanti club, su tutti due che in estate si preparano a dare l’assalto al calciatore di Max Allegri, che adesso teme seriamente di perdere una pedina fondamentale per i suoi schemi.

La Juventus sta disputando una stagione a dir poco eccezionale. La Vecchia Signora, contro ogni pronostico della vigilia, è in piena lotta per la conquista dello scudetto, e si trova nel bel mezzo di un duello con i rivali dell’Inter per la testa della classifica che, con tutta probabilità, durerà fino al termine del campionato.

Eccezionale è stato il lavoro del tecnico Massimiliano Allegri, che al netto di un gioco non proprio spumeggiante sta riuscendo a far inanellare risultati importantissimi alla squadra. L’allenatore livornese infatti è stato molto bravo a rivalutare alcuni calciatori facendoli rendere al meglio, oltre che a valorizzare alcuni giovani del settore giovanile bianconero. Uno degli esempi più lampanti in quest’ottica è sicuramente Andrea Cambiaso.

L’ex Genoa infatti, dopo essere entrato nella formazione titolare non è più uscito, grazie alle grandi prestazioni offerte e alla sua duttilità. Il classe 2000, che nasce terzino sinistro, sta giocando alla grande senza differenze sia sulla corsia mancina che su quella destra, e, inoltre, diverse volte è stato utilizzato come mezzala di centrocampo con ottimi riscontri. Il rischio però di perderlo per la società bianconera sembra essere dietro l’angolo.

Il 23enne piace alle big europee

Quanto fatto fin qui dall’ex giocatore del Bologna non è passato inosservato alle grandi squadre del vecchio continente, che in estate potrebbero tentare l’assalto per accaparrarsi le sue prestazioni. Su tutte però due in particolare sembrano intenzionate a fare sul serio.

Una è il Manchester City, con Pep Guardiola che ama avere esterni dai piedi buoni e che siano in grado anche di giocare in mezzo al campo. L’altra è il Barcellona, che ha a grandi linee la stessa filosofia di gioco del tecnico catalano e che dunque vorrebbe avere Cambiaso in rosa.

Ora tocca alla Juve

Se dovesse arrivare una offerta importante da parte di una di queste di squadre, toccherà alla dirigenza valutare il da farsi per quanto riguarda il futuro del 23enne.

Di sicuro la Vecchia Signora non vorrà privarsi di un calciatore così importante per la squadra, ma allo stesso tempo una proposta indecente potrebbe far cambiare idea ai piani alti della Continassa.