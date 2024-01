Treno Milano-Torino: il super talento atteso in stazione | Rossoneri in lacrime

Dal Milan alla Juventus. Il giovane talento passa a Torino dopo avere illuso i tifosi rossoneri.

Dopo la trattativa saltata con il Milan, Giuntoli starebbe provando a soffiare al diavolo il giovane talento. Un accordo, quello tra rossoneri e il calciatore, saltato clamorosamente quando questo era ormai sbarcato a Milano. Dal capoluogo lombardo a quello piemontese dunque, le strade del giovane potrebbero portare ancora in Serie A ma stavolta sulla sponda torinese bianconera.

Giuntoli, che aveva fiutato una possibilità, ha intenzione di inserirsi proprio dopo la trattativa sfumata col Milan per una sessione invernale che sta rivelando scenari scoppiettanti. Come sta accadendo con Samardzic infatti, anche lui accordo sfumato agli ultimi dettagli con il Napoli e adesso in trattativa con la Juventus, i dirigenti bianconeri starebbero provando a soffiare alla concorrenza il giocatore, puntando sulla volontà di trasferirsi a Torino.

La Juventus segue il giovane da molto tempo, e dopo una telefonata con gli agenti il ragazzo è anche arrivato a Torino per assistere alla gara tra Juventus e Frosinone di Coppa Italia vinta dai bianconeri. Un piccolo dettaglio che potrebbe voler dire molto, la presenza del giocatore allo Stadium.

Popovic, la Juventus prova a battere la concorrenza

Il contratto di Popovic è ormai scaduto. Il giovane attaccante serbo infatti non ha rinnovato con il Partizan Belgrado ed è svincolato, ma rimane da discutere con i suoi rappresentati. Gli agenti del ragazzo infatti avrebbero chiesto delle commissioni troppo alte al Milan, facendo demordere i rossoneri che avevano ormai abbracciato a Milano il calciatore.

Ecco perché sarà importante per la Juventus effettuare l’offerta giusta all’entourage, per un innesto garantito a parametro zero ma anche per battere anche una importantissima concorrenza. Prima del Milan infatti, su Popovic era piombato fortissimo il Manchester City. La trattativa con il Milan è ormai conclusa, dopo una giornata molto concitata in cui il club ha deciso di virare altrove, dunque la Juventus avrebbe campo libero per affondare il colpo.

L’intermediario per chiudere l’affare

In aiuto della Juventus potrebbe arrivare Guastadisegno, per chiudere l’affare e superare del tutto la concorrenza. Popovic fa gola a tante big, ma dopo l’affare saltato con il Milan la Juve studia il definitivo sorpasso. Ed ecco che l’agente di Soulè e Facundo Gonzalez – in ottimi rapporti con i bianconeri – potrebbe venire in soccorso.

L’agente in questo momento starebbe facendo da tramite tra l’entourage di Popovic e la Juventus, mentre la dirigenza studia la questione relativa agli slot per gli extracomunitari.