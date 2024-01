“Non facciamo nessun regalo”: Juve, l’annuncio taglia le gambe | L’obiettivo primario si allontana

Un annuncio che taglia le gambe alle ambizioni della Juventus sul mercato: “Non facciamo regali”.

Una pista che rischia di complicarsi, proprio nel momento caldo del mercato. La Juventus punta gli obiettivi per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri in un momento di estrema delicatezza della stagione. I bianconeri infatti, alle prese con il tallonamento all’Inter, dovranno sfruttare il mese di gennaio per provare a guadagnare più punti possibili sulla capolista in vista dello scontro diretto in programma il prossimo 4 febbraio.

Per farlo la società si sta muovendo per regalare al tecnico toscano importanti rinforzi, ma le trattative del mercato di gennaio non ammettono errori. Sì, perché il margine per correggere il colpo è risicato, e in questo senso le parole del dirigente che ha chiuso le porte al trasferimento di uno degli obiettivi primari sulla lista di Giuntoli assumono grande importanza.

“Non facciamo regali a nessuno”, è questo il messaggio arrivato dalla società che detiene il cartellino dell’obiettivo di mercato. Tradotto, la trattativa dovrà andare avanti senza sconti. Il classico gioco delle parti, consueto quando ci sono trattative così importanti, e una strategia improntata a non cedere terreno. Ma adesso la Juventus prepara la contromossa.

L’Udinese avvisa su Samardzic: le parole di Balzaretti

In occasione della gara Fiorentina-Udinese, è intervenuto dunque Balzaretti sulle vicende di mercato della società. Il dirigente ha detto ai microfoni di Dazn che oltre a concentrarsi sul campo l’Udinese è consapevole dei propri piani, ma che “Nè mister né club regalano niente”.

La Juventus avrebbe un accordo di massima proprio con Samardzic, che in queste ore non si era riuscito ad accordare con il Napoli. L’accordo tra il serbo e i campioni d’Italia è sfumato proprio come era accaduto in estate con l’Inter, e in questo contesto si era inserita la Vecchia Signora.

Il piano di Giuntoli per bloccare Samardzic

La valutazione dell’Udinese per Samardzic si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Prezzo fissato già in estate, ai tempi della trattativa con l’Inter, sul quale i friulani non avrebbero intenzione di fare sconti. Una cifra che al momento la Juventus vorrebbe provare a smussare. Giuntoli dunque punta ad accaparrarsi il calciatore, oggetto dei desideri di mezza Serie A, per giugno in modo tale da battere definitivamente la concorrenza.

Al calciatore inoltre, secondo quanto si apprende, la destinazione in bianconero sarebbe molto gradita. Qualora non dovesse arrivare a gennaio dunque, l’obiettivo della dirigenza della Juve sarebbe quello di arrivare sul giocatore in estate.