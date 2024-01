Juventus, altro che ritorno: ‘Nemmeno preso in considerazione’ | Bianconeri ‘senza pietà’

Niente da fare per l’ex calciatore juventino, che non ha avuto l’occasione di vestire ancora una volta la maglia della Vecchia Signora come da lui desiderato.

Nei giorni scorsi la Juventus ha ufficializzato il primo acquisto di questa sessione invernale di mercato. Tiago Djalò si è infatti trasferito a Torino dal Lille per circa tre milioni e mezzo di euro. Un’operazione importante fatta dal club bianconero, che ha voluto anticipare la concorrenza in vista di giugno, quando il calciatore sarebbe stato disponibile a titolo gratuito, pagando un indennizzo ai transalpini.

Questo però potrebbe rimanere l’unico affare in entrata di questo inverno per i bianconeri. Dalle parti della Continassa si era parlato parecchio dell’arrivo di un centrocampista, vista l’emergenza che Max Allegri ha dovuto fronteggiare in mezzo al campo in questo avvio di campionato. Tanti nomi erano stati fatti per rafforzare la mediana, tra cui quello di Federico Bernardeschi, pronto a tornare alla Juve per dare una mano.

Tuttavia, dopo quanto dichiarato dal ds Cristiano Giuntoli, anche questa possibilità sembra essere sfumata del tutto, visto che il dirigente ha praticamente chiuso il mercato in entrata della Vecchia Signora. Oltre all’ex Fiorentina però anche un’altra vecchia conoscenza bianconera si era proposta per fare ritorno sotto la Mole. Pure in questo caso però la società non si è fatta avanti, anzi, non ha nemmeno preso in considerazione la possibilità di riportare in bianconero il calciatore.

Nessun ritorno alla Continassa

Qualche tempo fa Douglas Costa aveva espresso in maniera molto chiara il suo gradimento riguardo ad un suo possibile ritorno alla Juventus. Il brasiliano è svincolato, e si era fatto avanti per un’ultima chance in maglia bianconera.

Dal canto suo il club torinese non ha affatto accolto le parole del fantasista verdeoro. In realtà si può dire che non le abbia nemmeno prese in considerazione, facendo così svanire il suo sogno di tornare sotto la Mole.

Il futuro di Douglas Costa

Dopo aver capito che per un ritorno alla Juventus non ci sarebbe stato niente da fare, il 33enne si è reso disponibile a firmare con altri club. Qualche giorno fa sembrava ormai fatta per il suo passaggio ai turchi del Samsunspor.

Il fantasista però, ad un passo dalla firma, ha annullato tutto, visto che si è presentata la chance di tornare in patria. Ad aspettarlo infatti c’è la Fluminense.