Trattativa interrotta: per la Juventus arriva uno stop | A queste condizioni non firmano nulla

Decisione ufficiale del club bianconero, che ha dunque fatto saltare definitivamente l’affare per una motivazione ben precisa.

Il mercato della Juventus stenta a decollare. I bianconeri infatti sembravano decisi nelle settimane antecedenti alla sua apertura di regalare diversi colpi a Massimiliano Allegri, in modo da potenziare la rosa e consentirgli un aiuto maggiore per provare a credere nel sogno scudetto, che appare parecchio realizzabile.

Tuttavia fin qui la Vecchia Signora ha sparato un solo colpo, che non è nemmeno ancora ufficiale. Stiamo parlando di Tiago Djalò, difensore centrale portoghese quasi preso per circa tre milioni e mezzo di euro dal Lilla, che a breve dovrebbe atterrare a Torino per effettuare le visite mediche di rito ed unirsi al resto della squadra. Un affare importante più che altro in prospettiva futura, visto che ad oggi la retroguardia bianconera è ben coperta e il calciatore sta ancora recuperando da un grave infortunio al crociato.

Il ds Cristiano Giuntoli sta comunque continuando a lavorare sugli altri fronti, e nelle ultime ore sembrava aver concluso un’altra grande operazione in entrata. Ma quando era ormai tutto fatto, la trattativa si è interrotta bruscamente per una motivazione ben precisa, che ha portato il club torinese a non firmare.

Ecco il giocatore che non arriverà a Torino

In concomitanza con l’affare che ha portato Dean Huijsen in prestito secco dalla Juve alla Roma, la Vecchia Signora avrebbe dovuto ricevere in cambio (a titolo definitivo però) il cartellino di un altro giovane difensore centrale, Luigi Cherubini.

Nei giorni scorsi però è saltata fuori la notizia che il classe 2004 rimarrà nella Capitale. Inizialmente si era detto che il giovane avesse addirittura rifiutato la destinazione, ma la realtà è invece che il 20enne ha riscontrato un problema al ginocchio.

Niente Juve per Cherubini, rimane nella Capitale

Durante le visite mediche con la Vecchia Signora al ragazzo è stata trovata una ciste al ginocchio, che ha fatto sorgere alcuni dubbi alla società bianconera sulle sue condizioni future. Cherubini, che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico, resterà nella Capitale.

La Roma ha infatti deciso di stare vicina al calciatore, che aveva il contratto in scadenza a fine stagione. Per lui è pronto un prolungamento di un anno, con la Magica che gli consentirà di recuperare nel miglior modo possibile.