Juve, che sorpresa: il suo ritorno era insperato | I tifosi non stanno più nella pelle

Il club bianconero è sempre più vicino a riportare a Torino una vecchia conoscenza che con la maglia juventina ha fatto innamorare i supporters, i quali non vedono l’ora di riabbracciarlo.

La Juventus, al contrario di quanto ci si aspettasse, durante questa sessione di mercato invernale non si è rinforzata. Anche se mancano ancora alcuni giorni alla chiusura della finestra di trasferimenti di gennaio, difficilmente arriveranno rinforzi per Max Allegri, come annunciato di recente dal ds Cristiano Giuntoli.

La Vecchia Signora però sta comunque lavorando in vista della prossima estate. A partire da giugno infatti il club torinese vorrà rinforzarsi seriamente in tutti i reparti, proprio in vista della partecipazione alla prossima edizione della Champions League, a cui la squadra bianconera, salvo clamorose spiacevoli sorprese, dovrebbe prendere parte. I nomi seguiti dalla dirigenza sono parecchi, ma nelle ultime ore sta prendendo piede l’ipotesi di un clamoroso ritorno alla Continassa di un calciatore.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti la vecchia conoscenza in estate vestirà di nuovo la maglia juventina, tra la sorpresa di tutto l’ambiente. I tifosi intanto, che lo hanno sempre idolatrato e ammirato ai tempi della Juve, non stanno più nella pelle, e sperano che questo scenario si concretizzi realmente.

Juve, ecco chi si rivede

La Juventus in estate potrebbe cedere Federico Chiesa. L’esplosione di Yildiz e le continue richieste da parte dei top club europei nei confronti dell’ex calciatore della Fiorentina infatti stanno facendo riflettere la società sul suo futuro, che dunque potrebbe non essere più bianconero.

Nel caso in cui il giocatore della nazionale azzurra partisse, la Vecchia Signora avrebbe bisogno di un altro uomo di grande esperienza che vada a fare da chioccia al giovane fuoriclasse turco, e l’ultima idea che è venuta in mente ai piani alti della Continassa è quella di far tornare alla Juve Paulo Dybala.

Ritorno Dybala, ipotesi fattibile

La clausola da 20 milioni di euro valevole per i club italiani è un grande vantaggio qualora la Juve decidesse realmente di riportare in bianconero la Joya, il quale, visto anche il recente addio di Mourinho alla Roma, lascerebbe volentieri la Capitale per fare ritorno a Torino.

La società juventina però dovrebbe fare alcune valutazioni in questo senso, soprattutto per quanto riguarda la tenuta fisica del fuoriclasse argentino, che ultimamente è sembrata parecchio instabile.