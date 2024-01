Il Napoli no, la Juventus sì: svolta improvvisa a centrocampo | Annuncio in settimana

La mancata fumata bianca con il Napoli favorisce l’inserimento a sorpresa della Juventus: la svolta decisiva in settimana.

Un intreccio di mercato che potrebbe portare a un clamoroso ribaltone. Le sorti della stella della Serie A ormai sembravano legate al Napoli, ma i bianconeri si sarebbero inseriti nella trattativa sfruttando la mancata chiusura definitiva con i dirigenti azzurri. La Juventus è infatti decisa a irrobustire il centrocampo, e viste le difficoltà di chiusura del Napoli adesso l’obiettivo sembra quantomai raggiungibile.

Ormai in uscita e deciso a cambiare aria, il calciatore non ha trovato l’accordo con il Napoli che era però dal canto suo già pronto a versare nelle casse del club detentore del cartellino una bella cifra, visto il tesoretto proveniente dalla cessione di Elmas al Lipsia (circa 25 milioni di euro).

Ma con i partenopei non è arrivato l’accordo sul contratto, nonostante il via libera della società. Per la Juventus invece, pare prefigurarsi il problema opposto. Ossia, i bianconeri avrebbero già l’accordo con il calciatore, ma il club non sarebbe disposto a venire incontro alla Juve per quanto riguarda il prezzo del cartellino. In settimana l’affare potrebbe sbloccarsi, ma la Vecchia Signora sembra ormai la destinazione più gradita del calciatore.

La Juventus aspetta Samardzic: si tratta con l’Udinese

Dopo la telenovela estiva e la trattativa sfumata all’ultimo minuto con l’Inter, il copione si è ripetuto anche a gennaio. Samardzic infatti, promesso sposto del Napoli, non è riuscito a trovare un accordo con la società ed è stato rispedito al mittente. Secondo quanto si apprende, sarebbero stati gli stessi problemi degli scorsi mesi a influire negativamente sull’operazione: “Il papà che ha creato problemi quando doveva andare all’Inter continua a creargliene“, ha affermato di recente Giocondo Martorelli nel commentare la situazione.

La Juventus dunque, per sfruttare la mancata fumata bianca, si sarebbe già portata avanti nelle discussioni con il serbo ma a adesso c’è da scavalcare il muro Udinese.

Juve-Samardzic: niente sconti da Udine

Continua la caccia dei bianconeri a un rinforzo di qualità a centrocampo. Individuato in Samardzic il colpo che potrebbe ravvivare la mediana di Allegri, la dirigenza starebbe lavorando anche sulla cifra da versare all’Udinese. I Friulani, che avevano già fissato il prezzo a 25 milioni la scorsa estate però, pare non siano propensi ad effettuare sconti.

La situazione in settimana potrebbe però sbloccarsi per diverse motivazioni. Intanto i rapporti tra il club e il giocatore sarebbero ormai ai ferri corti. Questo continuo tira e molla starebbe indisponendo i vertici societari, dopo la mancata cessione estiva, e adesso anche dopo la trattativa sfumata in malo modo con il Napoli. Ecco perché alla fine l’Udinese potrebbe anche essere disposta a fare un passo verso le richieste della Juventus sul prezzo del cartellino.