Terrore nella notte: uomini armati irrompono in casa sua | Dramma senza precedenti

Gli uomini hanno fatto irruzione nella sua abitazione e minacciato i familiari: paura per il calciatore.

Attimi di terrore in casa per il calciatore. Un gruppo composto da quattro uomini si è intrufolato nella sua abitazione, minacciando lui insieme ai familiari. I ladri, armati e col volto coperto, si sono diretti verso gli oggetti di valore dopo l’irruzione violenta.

I malviventi sono entrati nella casa del giocatore, apparentemente senza trovare alcuna resistenza. Secondo quanto si apprende infatti i ladri avrebbero estratto le loro armi solo successivamente, per farsi indicare dai componenti della famiglia dove si trovassero tutti gli oggetti di valore.

Una volta trovato il bottino – per una cifra ancora non quantificabili secondo le prime ricostruzioni dei fatti -, tra gioielli e contanti, ma anche altri oggetti della casa, i quattro uomini incappucciati si sono dati alla fuga e in quel momento sono state allertate le autorità. I ladri sono ancora a piede libero, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini già nella serata della rapina, grazie anche alle dichiarazioni dei testimoni. La polizia adesso visionerà le telecamere di sicurezza della casa e grazie al racconto dei familiari proseguirà nelle indagini.

Paura per Angel Correa: rapina in casa a mano armata

Fortunatamente nessuno dei componenti della famiglia è rimasto ferito. Una notte da incubo per Angel Correa, che ha subito una rapina in casa con la famiglia al completo. I ladri armati hanno estratto le loro armi per minacciare Correa e la sua famiglia, ma non vi è stata alcuna colluttazione.

Ancora sotto choc, i familiari dell’argentino hanno fornito alla polizia le loro testimonianze, per l’avvio delle indagini. Lo ha riportato nelle scorse Cadena Cope. L’emittente spagnola ha fatto sapere che la rapina è avvenuta nella serata di sabato, intorno alle 21. Correa in quel momento era appena tornato a Madrid dopo l’esperienza in Arabia Saudita con l’Atletico, per la gara di Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid.

Ladri in casa per Correa: l’ultimo di una lunga lista

Sono stati diverse le rapine in casa subite dai calciatori in questi mesi. Ultimo Angel Correa, ma prima di lui era stato l’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni a finire nel mirino dei rapinatori con le medesime modalità in casa.

E ancora, Gigio Donnarumma, come Zaccagni mentre si trovava in casa con la compagna, era stato rapinato la scorsa estate a Parigi. Quella volta l’ex Milan era stato legato dai rapinatori, insieme alla fidanzata Alessia Elefante.