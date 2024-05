Semifinale Playoff Serie B Palermo-Venezia, Sperandeo in aereo fa urlare “Forza Palermo” a tutti i passeggeri (VIDEO)

Clima caldo in città ma non solo, tutti i tifosi rosanero sono in ansia e carichi di passione in vista della semifinale di questa sera tra Palermo e Venezia.

Attraverso i propri social il club rosanero ha pubblicato una clip che vede Tony Sperandeo in aere urlare “Forza Palermo” coinvolgendo anche tutti gli altri passeggeri.

Ecco la clip in questione: