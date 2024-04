Gazzetta di Reggio: “Reggiana, adesso riparti: sabato a Palermo è attesa una reazione”

L’edizione odierna de “La Gazzetta di Reggio” si sofferma sulla Reggiana che sabato affronterà il Palermo. La squadra di Nesta deriva da un periodo complicato, fresca di pesante sconfitta casalinga contro il Cosenza.

La Reggiana ha ripreso ieri pomeriggio la preparazione in vista della partita di sabato alla Favorita contro il Palermo. Negli spogliatoi un lungo faccia a faccia della squadra, poi l’allenamento. Il morale è decisamente ai minimi storici e, come ha rimarca- to l’allenatore Alessandro Nesta, il punto più basso della stagione.

Tre sconfitte di fila ma soprattutto una sonora sconfitta per4 a 0 al Città del Tricolore, dove i granata non vincono dal 26 dicembre. Nelle orecchie dei granata riecheggiano le parole degli ultrà: «Così non va bene. Lo sapete meglio di noi, Centinaia e centinaia di tifosi vi seguono in trasferta, migliaia sono presenti alla stadio e in casa non si vince da cinque mesi. State buttando via un anno di lavoro vostro e un anno di passione nostro. La passione che vi dà una tifoseria e una città intera. C’è solo un obiettivo da raggiungere, mancano quattro partite, di cui due derby che sono la nostra vita. Adesso voi, quello che avete dentro lo dovete tirare fuori in tutte queste quattro partite. C’è solo e sempre un obiettivo da raggiungere e lo dovete raggiungere. Noi qui (inteso a contestare davanti agli spogliatoi) non ci vogliamo tornare, fate in modo che ciò non accada. Dovete tirare fuori tutto quello che avete dentro e anche di più».

Il pensiero del mister è quello di cercare di recuperare il maggior numero di titolari per queste ultime partite ma soprattutto ritrovare quell’autostima e quella fiducia che i granata sembrano aver smarrito.