Cessione Lecco: texani allo stadio, la trattativa avanza

Continuano le trattative per la cessione del Lecco.

Come riportato da “La Provincia Unica Tv” significativa la presenza di Marco Belletti allo stadio, soprattutto considerando il contesto di una possibile trattativa con investitori americani. Questo tipo di incontri può essere interpretato come un segnale positivo riguardo la serietà e l’avanzamento delle trattative. Il silenzio di Belletti potrebbe suggerire una cautela comprensibile in queste fasi delicate, dove spesso i dettagli non vengono divulgati pubblicamente fino a quando non si raggiunge una certa conclusione. La speranza espressa dalle impressioni raccolte indica un ottimismo cauto sul fatto che questa volta le trattative possano realmente portare a una svolta significativa per la squadra o l’organizzazione coinvolta.

Di Nunno, come sempre, è provocatorio ed enigmatico: «Lo sto regalando. Neanche due milioni mi vogliono dare – risponde alla nostra domanda sull’avanzamento della trattativa – Ma che devo fare?».

E la sensazione netta è stata che la parola di troppo fosse rivolta ai compratori americani. Lo conosciamo bene, Di Nunno: non è contento di questa cessione, vorrebbe tenersi il giocattolo, ma questa volta non ce la può fare. E così deve cedere e lo fa ai texani che ieri erano presenti con un codazzo a Belletti di circa sei-sette persone. Uno pure con il proverbiale cappello nero a falde larghe texano. Come se noi andassimo in Texas con il mandolino al collo, per intenderci. Ma ci sta. La nouvelle vague è qui.