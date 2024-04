Ascoli, rischio retrocessione: squadra in ritiro in vista della Ternana

A quattro partite dalla fine del campionato, si fa sempre più concreto il rischio retrocessione per l’Ascoli. Come riporta Picenotime.it, bianconeri prepareranno la prossima gara con la Ternana in ritiro, su ordine del presidente Pulcinelli. Saranno da valutare le condizioni di Eric Botteghin, Simone D’Uffizi, Brian Bayeye e Claud Adjapong. La formazione allenata da Massimo Carrera sarà una delle ultime quattro avversarie del Palermo: il match è al momento in programma giorno 5 maggio.

Continue Reading