Cessione Brescia, l’ad di Brera Holdings: «Usciremo al momento opportuno»

Massimo Cellino potrebbe vendere il Brescia negli scorsi giorni, soprattutto dopo l’interesse concreto della Brera Holdings. Come riporta Bresciaoggi.it l’amministratore delegato di Brera Holdings Italia, Gianluigi Viganò, conferma le voci emerse negli scorsi giorni: «Il momento è delicato, preferisco non commentare», la sua prima risposta alla nostra telefonata. Ma, insistendo, gli si strappa un «se Bresciaoggi avesse scritto inesattezze, avremmo mandato una richiesta di rettifica. Usciremo al momento opportuno. Quando sarà il momento opportuno? Credo che non tocchi a noi dirlo. Grazie, buon lavoro e buona giornata».

