Cittadella, Pavan: «Playoff? Doveroso farci più di un pensiero»

L’edizione odierna de “Il Gazzettino” ha intervistato il difensore del Cittadella Nicola Pavan esprimendosi sull’ultima gara del campionato e sul finale di stagione.

Ecco le sue parole:

«Il periodo buio è alle spalle? Siamo un’altra squadra rispetto a qualche tempo fa, ma non dobbiamo dimenticarcelo per evitare di ricascarci. Penso che a 44 punti possiamo ritenerci salvi, – continua Pavan – tra scontri diretti e altro credo sia difficile che il Cittadella ritorni in ballo nella bassa classifica, ci manca soltanto la matematica certezza. Playoff? Con un punto di distacco dalla zona promozione è doveroso farci un pensiero. A dicembre mi sarebbe seccato non fare i play off, due mesi fa avrei invece messo la firma per occupare adesso questa posizione».