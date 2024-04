Gazzetta di Reggio: “Reggiana verso il Palermo: proprietà e dirigenza vicino alla squadra»

L’edizione odierna de “La Gazzetta di Reggio” si sofferma sulla gara tra Reggiana e Palermo con la preparazione dei granata davanti agli occhi di proprietà e dirigenza.

Qualche tifoso in più aggrappato alla rete del centro sportivo di via Mogadiscio ma attorno alla Reggiana c’è il solito clima sereno e silenzioso. C’è chi commenta la brutta sconfitta col Cosenza, chi cerca delle spiegazioni alle tre sconfitte di fila, chi osserva con attenzione le esercitazioni dei granata alla ricerca di risposte al momento critico. Si percepisce un clima più te- so anche se la società ha deciso ugualmente di concedere l’accesso ai tifosi.

Un gesto apprezzato. A bordo campo a seguire l’allenamento ieri c’era la dirigenza con il presidente Carmelo Salerno con un vistoso giubbotto bianco, il vice Giuseppe Fico assieme agli immancabili ds Roberto Goretti e Marcello Pizzimenti. Presente anche l’infortunato Natan Girma, con tanto di stampelle, per essere vicino ai compagni e dare il suo apporto per ritrovare lo spirito di squadra.