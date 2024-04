Palermo-Parma: l’amarcord della società rosanero (VIDEO E FOTO)

Domani sera alle 20:30 il Palermo affronterà il Parma. Al Renzo Barbera i rosanero si confronteranno con la capolista della Serie B e scenderanno in campo con l’obiettivo di conquistare punti in vista dei playoff. L’anticipo della 34esima giornata di campionato evoca bei ricordi ad entrambe le tifoserie, abituate a veder le loro squadre sfidarsi in Serie A.

Attraverso i propri profili social, il Palermo ha pubblicato delle foto e dei video inerenti alla sfida casalinga contro il Parma appartenete alla stagione 2009-10. In quell’occasione i rosanero vinsero 2 a 1: la partita venne sbloccata da Cavani al 62′, ma la risposta dei ducali fu immediata grazie al gol di Biabiany al 72′. Ci pensò la rete dell’ex Fabio Simplicio, all’86’, a regalare i tre punti alla squadra allenata da Delio Rossi. Di seguito il post sui social pubblicato dal Palermo: “𝓑𝓪𝓬𝓴 𝓽𝓸 𝓟𝓪𝓵𝓮𝓻𝓶𝓸-𝓟𝓪𝓻𝓶𝓪 🔙 𝟮𝟬𝟬𝟵/𝟭𝟬

Che sfida domani 💥 Ci vediamo al Barbera 💗🖤”