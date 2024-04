Haaland, schizza la quota della Liga: per i bookie ora è fatta ma attenzione al Milan | Spunta il retroscena su Pioli

Il gigante norvegese è pronto a cambiare squadra. Questa volta ci sono anche i rossoneri coinvolti: tifoseria in delirio.

Tra i calciatori più forti al mondo emerge sicuramente il gigante norvegese del Manchester City, Erling Haaland. Quest’ultimo continua a mettersi in mostra con giocate sensazionali e prestazioni di altissimo livello.

Ormai ha tutte le carte in regola per inaugurare una serie di vittorie importanti sia con la squadra di appartenenza che in competizioni personali, come ad esempio il Pallone d’Oro. Il gigante è sicuramente uno dei profili più interessanti degli ultimi 10 anni del calcio mondiale.

La sua grande capacità realizzativa e soprattutto la sua presenza importante in mezzo al campo lo elevano tra i migliori calciatori di sempre della nazionale norvegese. Ora però sembra proprio che i citizens possano ritrovarsi a ricevere offerte pazze per far sì che il bomber possa lasciare i campi della Premier League.

Infatti, sul conto del calciatore potrebbe esserci il Barcellona del tecnico Xavi. La squadra blaugrana, dopo aver perso Messi alcuni anni fa, vorrebbe tornare ad ostacolare al massimo la potenza del Real Madrid con attaccanti di grandissimo livello come Bellingham, con un pezzo da 100 come Haaland.

Tutta colpa del Milan

Ovviamente, sedersi al tavolino e poter imbastire una trattativa per un giocatore della sua caratura non è certamente cosa semplice, ed è per questo che c’è chi pensa e auspica che, qualora dovessero arrivare offerte, gli inglesi valuteranno solo ed esclusivamente cifre folli e pazze.

Ma in tutta questa situazione, cosa c’entra il Milan? I rossoneri sappiamo benissimo che molto probabilmente durante la prossima sessione estiva di calciomercato perderanno il bomber francese Olivier Giroud. Quest’ultimo, infatti, sembra ormai orientato ad approdare nella MLS negli Stati Uniti.

Leao pronto per la Liga?

Se ciò dovesse realizzarsi, la dirigenza rossonera con a capo Zlatan Ibrahimović dovrà fare il possibile per cercare un profilo degno di indossare la casacca dei diavoli. Chiaramente, il gigante norvegese non potrebbe approdare a Milano perché le richieste economiche sarebbero importanti anche per il presidente Gerry Cardinale. Pertanto, il Milan sarebbe presente in un’ipotetica trattativa semplicemente perché il Barcellona, semmai dovesse rinunciare alla pista che porta al norvegese, potrebbe puntare forte sull’attaccante portoghese dei rossoneri, Rafael Leão.

Quest’ultimo, dopo l’inizio di stagione poco positivo, potrebbe seriamente prendere in considerazione di trasferirsi nella Liga spagnola. La società lombarda cederà il giocatore solo di fronte ad un’offerta vicina ai 100 milioni di euro.