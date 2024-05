Cosa ce ne facciamo di Di Gregorio? Juve, il prescelto per la porta è un altro | Con lui tra i pali non passa nessuno

Bomba clamorosa in casa bianconera sul fronte portiere, che a quanto pare non sarà l’attuale estremo difensore del Monza.

Negli ultimi giorni una delle voci che circola maggiormente in chiave calciomercato dalle parti della Continassa è quella riguardante il probabile acquisto di Michele Di Gregorio. Il portiere del Monza si è dimostrato uno dei migliori della Serie A, e per questa ragione pare aver fatto drizzare le antenne alla società bianconera anche in vista di un futuro senza Szczesny.

Dunque i rumors parecchio avanzati hanno raccontato anche di un quasi accordo tra i due club sulle cifre. Il club della famiglia Berlusconi chiede 20 milioni di euro, mentre la Vecchia Signora ne avrebbe messi sul piatto 15 più bonus, con l’impressione che a metà strada l’affare sarebbe andato in porto. La verità però si è dimostrata ben diversa.

Le ultime notizie infatti hanno parlato di una bocciatura totale per l’estremo difensore cresciuto nel settore giovanile interista, anche perché un nuovo nome è stato messo in prima linea nelle scelte bianconere per difendere la porta dello Stadium in futuro. Vediamo insieme di chi si tratta.

Ecco il nuovo nome che fa saltare Di Gregorio

Al netto delle importanti qualità tecniche di Di Gregorio, dopo le indiscrezioni su un suo probabile arrivo a Torino alcuni tifosi di fede juventina hanno cominciato ad esprimere il loro malcontento, non tanto per il suo acquisto, ma perché secondo questi c’è un altro portiere che è ben più forte del classe 1997 brianzolo, e che non ha alcun costo.

Stiamo parlando di Mattia Perin, attuale secondo delle Zebre che, ogni qual volta è stato chiamato in causa, ha sempre risposto presente, senza alcuna sbavatura. Un utente in particolare, supporter bianconero, sul proprio account Twitter ha scritto le seguenti parole: ”Ma, scusatemi, Di Gregorio è meglio di Perin?”

Perin è il prescelto dei tifosi, ma il suo futuro è in bilico

Nonostante l’ex portiere del Genoa è molto amato dalla piazza, la sua permanenza a Torino pare piuttosto complicata, soprattutto in vista dell’arrivo di Di Gregorio e della presenza di Szczesny.

Inoltre il suo contratto in scadenza tra poco più di un anno, sta spingendo la società a metterlo sul mercato in modo da ricavarci qualcosa dalla sua cessione e non perderlo a parametro zero a giugno del 2025. Vedremo come si evolveranno le cose, ma la storia tra Perin e la Juve pare ai titoli di coda.