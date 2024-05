La Continassa drizza le orecchie, l’annuncio non lascia dubbi: “Vicino ad un accordo con la Juventus” | Il fuoriclasse ad un passo dai bianconeri

Le parole sorprendenti sul calciatore hanno infiammato completamente la piazza, che adesso spera di vedere il top player con la maglia bianconera il prossimo anno.

Con la stagione che si sta avviando ad un lento tramonto, siamo attesi da una lunga estate di calciomercato, in cui potrebbero esserci parecchi colpi grossi anche nel nostro campionato. In particolar modo in quel di Torino la situazione pare essere molto calda.

La Juventus infatti vuole tornare a competere il prossimo anno, e per fare ciò è necessario potenziare al meglio la rosa, dopo che nelle ultime sessioni di trasferimenti si è mosso poco o nulla. Ecco perché i nomi di livello che si stanno accostando alla Vecchia Signora sono parecchi.

A far estasiare completamente il popolo di fede juventina però nelle scorse ore ci hanno pensato le parole di una fonte molto vicina ad un fuoriclasse assoluto, la quale ha affermato che questo è ad un passo dall’accordo con il club torinese.

Le dichiarazioni che fanno esplodere la piazza

Nelle scorse ore il commissario tecnico della nazionale serba, Dragan Stojkovic, ha parlato di Sergej Milinkovic Savic, vecchia conoscenza della Serie A e in particolare della Lazio. Il tecnico ha svelato un clamoroso retroscena secondo cui il centrocampista in passato era ad un passo dal trasferimento in bianconero, ma allo stesso tempo si è augurato che una chance del genere possa ripresentarsi sulla sua strada. Di seguito le parole del mister.

”Sergej ha scelto l’Arabia e mi sembra contento. Tuttavia, nel calcio non si può mai dire mai. In passato, egli è stato vicino ad un accordo con la Juventus. Se questa opportunità dovesse presentarsi di nuovo, il mio consiglio sarebbe quello di coglierla”.

Savic-Juve, a volte ritornano

Nel corso degli ultimi anni tante volte il Sergente è stato accostato alla squadra torinese, ma la trattativa non è mai andata a buon fine. In particolar modo la scorsa estate il trasferimento pareva ormai cosa fatta, ma l’ingresso in trattativa dell’Al Hilal, che ha riempito di soldi sia lui che la Lazio, ha fatto saltare tutto.

Adesso però le parole dell’allenatore della sua nazionale hanno scatenato nuovamente queste voci, e non è del tutto da escludere che in estate Milinkovic, per tornare nel calcio che conta, possa spingere per un trasferimento in Europa, e perché no, alla Juve, che da tempo lo desidera.