Seconda Categoria, rissa a Partanna Mondello: Daspo per 13 calciatori

PALERMO – Mano pesante della Questura dopo i gravi fatti di violenza avvenuti durante una gara di Seconda Categoria. Il Questore di Palermo, al termine di un’istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine della Polizia di Stato, ha disposto 13 Daspo della durata di un anno nei confronti di altrettanti calciatori delle squadre Sferracavallo 2023 e Real Caccamo.

I provvedimenti fanno seguito alla violenta rissa scoppiata il 2 marzo scorso a Partanna Mondello, durante un incontro di campionato. I tafferugli sono iniziati sul terreno di gioco e sono poi proseguiti negli spogliatoi, costringendo l’arbitro a sospendere la partita già nel primo tempo.

La situazione è degenerata al punto da rendere necessario l’intervento di numerose pattuglie delle forze dell’ordine, che hanno incontrato non poche difficoltà nel riportare la calma all’interno dell’impianto sportivo.

Le indagini, condotte dal personale della Digos della Questura di Palermo, si sono basate anche sulle dichiarazioni dell’arbitro e dell’osservatore arbitrale. Al termine di un’articolata attività istruttoria sono stati individuati i tredici calciatori ritenuti responsabili della rissa, tutti successivamente denunciati.

Oltre ai provvedimenti della giustizia ordinaria, tutti gli atleti erano già stati sanzionati dal Giudice sportivo. A questi si è ora aggiunto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per un anno. Per uno dei tredici calciatori, già colpito da un analogo provvedimento emesso dal Questore di Trapani nell’aprile 2024, è stato disposto un Daspo aggravato della durata di sette anni.