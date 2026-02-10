Seconda Categoria, rissa a Partanna Mondello: Daspo per 13 calciatori

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
615966111_849229091426983_386247759568974794_n

PALERMO – Mano pesante della Questura dopo i gravi fatti di violenza avvenuti durante una gara di Seconda Categoria. Il Questore di Palermo, al termine di un’istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine della Polizia di Stato, ha disposto 13 Daspo della durata di un anno nei confronti di altrettanti calciatori delle squadre Sferracavallo 2023 e Real Caccamo.

I provvedimenti fanno seguito alla violenta rissa scoppiata il 2 marzo scorso a Partanna Mondello, durante un incontro di campionato. I tafferugli sono iniziati sul terreno di gioco e sono poi proseguiti negli spogliatoi, costringendo l’arbitro a sospendere la partita già nel primo tempo.

La situazione è degenerata al punto da rendere necessario l’intervento di numerose pattuglie delle forze dell’ordine, che hanno incontrato non poche difficoltà nel riportare la calma all’interno dell’impianto sportivo.

Le indagini, condotte dal personale della Digos della Questura di Palermo, si sono basate anche sulle dichiarazioni dell’arbitro e dell’osservatore arbitrale. Al termine di un’articolata attività istruttoria sono stati individuati i tredici calciatori ritenuti responsabili della rissa, tutti successivamente denunciati.

Oltre ai provvedimenti della giustizia ordinaria, tutti gli atleti erano già stati sanzionati dal Giudice sportivo. A questi si è ora aggiunto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per un anno. Per uno dei tredici calciatori, già colpito da un analogo provvedimento emesso dal Questore di Trapani nell’aprile 2024, è stato disposto un Daspo aggravato della durata di sette anni.

Altre notizie

palermo empoli 3-2 (93) (1)

Sampdoria-Palermo LIVE: la cronaca minuto per minuto dal Ferraris

Angelo Giambona Febbraio 10, 2026
palermo empoli 3-2 (110) bani

Sampdoria-Palermo, le formazioni ufficiali: Inzaghi e Gregucci senza sorprese

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Screenshot 2026-02-10 165426

Bentivegna: «Palermo è casa mia, quei minuti in Serie A non li dimenticherò mai»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Screenshot 2026-02-10 085533

Il Secolo: “Brunori, l’ex con il piede caldo. A segno a Modena, vuole il bis”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Screenshot 2026-02-10 085038

Il Secolo: “Sampdoria, l’esame Palermo misura le ambizioni: Marassi prova a sognare”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Screenshot 2026-02-10 082511

Tuttosport: “Sampdoria-Palermo, la notte degli ex e dei punti pesanti. Le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
palermo padova 1-0 (48) inzaghi

Tuttosport: “Inzaghi no stop «Guai fermarsi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
612906429_1421123669375228_3565754769326964749_n

Tuttosport: “Orgoglio Brunori. La Samp ci punta”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
palermo pescara 5-0 (34) ferrara cardinale parisi

Parisi: «Mi vergogno ancora per il calcioscommesse. Dissi no al Palermo di Zamparini per il Messina»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (39) palumbo coda

Gazzetta dello Sport: “Sampdoria-Palermo, le probabili formazioni: Brunori ritrova i rosanero, Inzaghi conferma il 3-4-2-1”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
629588334_1445599663594295_6680631279616392483_n

Gazzetta dello Sport: “Palermo attento. Il nuovo Brunori accende la Samp”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
palermo empoli 3-2 (145) pohjanpalo

Giornale di Sicilia: “Pohjanpalo, la Sampdoria nel mirino: numeri che fanno la differenza”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo empoli 3-2 (93) (1)

Sampdoria-Palermo LIVE: la cronaca minuto per minuto dal Ferraris

Angelo Giambona Febbraio 10, 2026
palermo empoli 3-2 (110) bani

Sampdoria-Palermo, le formazioni ufficiali: Inzaghi e Gregucci senza sorprese

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Screenshot 2026-02-10 165426

Bentivegna: «Palermo è casa mia, quei minuti in Serie A non li dimenticherò mai»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Lo hanno smascherato

Buffon incorona Pio Esposito: «È l’unica certezza per il futuro della Nazionale»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Palermo Bari 1-0 (35) longo

Bari, Longo suona la carica: «È l’ora del coraggio. Con lo Spezia gara fondamentale»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026