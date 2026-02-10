Empoli, Dionisi avverte: «Juve Stabia squadra difficile. Palermo? Buona partita, ma zero punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (108) dionisi

EMPOLI – L’Empoli si prepara a tornare in campo nel turno infrasettimanale di Serie B. Domani sera, alle ore 20:00 al Castellani, i toscani affronteranno la Juve Stabia in una sfida delicata, valida per la 24ª giornata di campionato. Alla vigilia, il tecnico Alessio Dionisi ha presentato la gara sottolineandone le difficoltà e l’importanza.

«Affrontiamo una squadra che sta facendo un’ottima stagione – ha spiegato Dionisi –. È una partita difficile, anche perché è un turno infrasettimanale e questo porta sempre qualche insidia in più. Dobbiamo mantenere il livello alto».

L’Empoli arriva alla sfida dopo la sconfitta rimediata a Palermo, una gara che, secondo l’allenatore, ha lasciato sensazioni contrastanti: «Veniamo da una sconfitta a Palermo, da una partita giocata bene ma che ci ha lasciato zero punti. Abbiamo giocato pochi giorni fa, mentre loro arrivano da una gara disputata ad alta intensità».

Grande rispetto per l’avversario di turno, una Juve Stabia che Dionisi conosce bene: «È una squadra che l’anno scorso ha chiuso al quinto posto e ha disputato i playoff. Ha cambiato poco e non ha perso la propria identità: è riconoscibile, palleggia, ha spesso il possesso della palla e con pochi passaggi può arrivare in porta. All’andata ci ha messo in difficoltà e noi non siamo stati bravi quanto avremmo voluto».

Sul possibile turnover, il tecnico azzurro apre ma senza stravolgere: «Qualche cambio è possibile, ma solo perché ho a disposizione ragazzi che si allenano bene e che meriterebbero di giocare. Voglio un Empoli ambizioso, motivato e intenso. Dobbiamo essere lucidi nel portare il lavoro della settimana dentro la partita, e farlo per tutta la gara».

Infine, l’importanza del fattore campo e del pubblico del Castellani: «Giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico, e questo è qualcosa che dobbiamo sfruttare. È vero che in casa manca la vittoria da un po’, ma non deve diventare un assillo. Dobbiamo fare punti, giochiamo per quello. L’ultima partita in casa l’abbiamo fatta bene e potevamo anche ottenere il bottino pieno. Domani servirà attenzione, perché ogni partita nasconde delle insidie, ma abbiamo le qualità per mettere in difficoltà la Juve Stabia e dobbiamo riuscirci».

Una gara che pesa in classifica e che rappresenta un nuovo banco di prova per l’Empoli, chiamato a trasformare le buone prestazioni in punti.

