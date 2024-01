Scoppia il caso calendari in Premier: nuova Champions si sovrappone alla Coppa di Lega

Come riporta il quotidiano britannico Daily Mail, secondo una prima bozza del calendario della Carabao Cup alcune partite andrebbero giocate nelle stesse serate di Champions, Europa e Conference League.

Considerando il calendario di quest’anno, le due semifinali della Coppa di Lega andrebbero a coincidere con la settima giornata della prima fase delle competizioni europee, che si concluderà per la fine di gennaio. A coincidere potrebbe essere anche il secondo turno della Carabao Cup, questa volta con la prima giornata UEFA. Al centro delle discussioni ci sono anche il numero di turni infrasettimanali, che sono quattro per il massimo campionato inglese e ben nove per la disputa della Carabao Cup.