Il noto giornalista della redazione di Sporitalia Gianluigi Longari, riporta importanti novità in merito alla questione Verde. Dopo la doppietta di sabato lo Spezia ha bloccato il trasferimento in rosanero e ha chiesto in cambio l’attaccante Edoardo Soleri. Intanto i liguri hanno proposto al loro attaccante anche un rinnovo di contratto.

