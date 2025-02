Scontri tra ultras in Toscana: caos in autostrada tra caschi e manganelli – Le immagini

Momenti di forte tensione si sono verificati nel pomeriggio di domenica 23 febbraio sull’autostrada A12, nei pressi dell’area di servizio Versilia in direzione nord. Intorno alle 16, l’autostrada è stata teatro di violenti scontri tra i tifosi della Lucchese e quelli del Perugia, con il coinvolgimento di fumogeni e momenti di caos che hanno colto di sorpresa numerosi automobilisti in transito.

Le due tifoserie, di passaggio lungo l’autostrada dopo le rispettive trasferte in Liguria, si sono scontrate in un violento faccia a faccia durato circa dieci minuti. La Lucchese era impegnata sul campo del Sestri Levante, mentre il Perugia affrontava la Virtus Entella, entrambe gare disputate nella stessa giornata.

Lo scontro ha causato rallentamenti e momenti di panico tra gli automobilisti presenti nell’area di servizio, già affollata durante il weekend. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente per ristabilire la calma e disperdere i tifosi coinvolti.

Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma l’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza durante le trasferte calcistiche e sulla gestione dei flussi di tifosi lungo le principali arterie autostradali del paese. Le autorità stanno ora lavorando per identificare i responsabili degli scontri e valutare eventuali provvedimenti.

23.02.2025🇮🇹Highway fight between Lucchese and Perugia on highway A12 in fight abouts ~350 hooligans involved, click here for more: https://t.co/pXP3bsPtkf pic.twitter.com/SjjBbZgAVh

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) February 23, 2025