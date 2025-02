Carrarese, Cicconi: «L’obiettivo è la salvezza»

Manuel Cicconi, giocatore della Carrarese, ha rilasciato un’intervista a La Nazione in cui ha discusso della situazione attuale del club. Riguardo al pareggio con la Reggiana, ha affermato che, pur essendo un buon punto che muove la classifica, c’è un po’ di rammarico per aver subito il pareggio dopo essere stati in vantaggio due volte. Tuttavia, si dice soddisfatto della prestazione complessiva della squadra.

«Alla fine è un buon punto che ci permette di muovere la classifica anche se, logicamente, andare due volte in vantaggio su un campo difficile e venire ripresi lascia un po’ di rammarico. Ma prevale la soddisfazione di un’ottima prestazione. Certe giocare provo a farle in ogni partita, poi ci sono volte che mi riescono e altre no. Rispetto alla Serie C dove avevamo una rosa superiore per la categoria adesso affrontiamo squadre molto forti ed è normale che le difficoltà, individuali e collettive, siano maggiori. Sono super contento sia di quello che sto facendo a livello personale, ma soprattutto del rendimento della squadra. Tutto è mirato ad un solo grande obiettivo restare in Serie B. L’importante è aver ripreso a far punti e provare a farne ogni domenica perché la classifica è corta e basta fare due vittorie per essere ai play off o due sconfitte per finire penultimo. Giocare nel nostro stadio, dove ci alleniamo tutti i giorni, ci da dei vantaggi, ma dobbiamo prendere».