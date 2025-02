Audero superlativo: è l’MVP della 27ª giornata di Serie BKT

Parate decisive e solidità tra i pali hanno consacrato Emil Audero come miglior giocatore della 27ª giornata di Serie BKT. Il portiere del Palermo è stato determinante nel netto 3-0 contro il Cosenza, risultando protagonista con interventi chiave che hanno blindato la porta rosanero.

Secondo i dati powered by Opta, la vittoria contro il Cosenza ha rappresentato il primo successo con clean sheet per Audero in questa stagione cadetta, dal suo esordio con il Palermo lo scorso 9 febbraio contro lo Spezia. Un risultato che il portiere italiano non centrava in Serie B dal 1° maggio 2018, quando difendeva i pali del Venezia (0-2 contro la Pro Vercelli).

Analizzando le ultime tre giornate, Audero vanta una percentuale di parate del 73%, seconda solo a Francesco Bardi (75%) tra i portieri con almeno 10 interventi. Ma il dato più rilevante arriva dagli Expected Goals on Target Conceded (xGoT): con un valore di 2.19 e zero reti incassate nell’ultimo match, Audero è il portiere che ha evitato più gol rispetto alle attese in questo turno.

Inoltre, con sei parate totali – cinque delle quali dentro l’area di rigore – Audero si è piazzato dietro solo a Marius Adamonis (otto) per numero di interventi nella 27ª giornata di Serie BKT, confermandosi come uno degli elementi chiave del Palermo.