Sampdoria, Nicolini: «Con Bari e Palermo pareggiare ci può stare poi però devi iniziare a vincere»

Enrico Nicolini, ex giocatore della Sampdoria, ha discusso la situazione attuale del club durante la trasmissione ForeverSamp, con le sue dichiarazioni riportate da sampdorianews.net. Nicolini ha lodato l’assetto difensivo della squadra, indicandolo come un punto di forza. Tuttavia, ha sottolineato la necessità di migliorare in attacco, menzionando che nonostante la solidità difensiva, la squadra deve essere più efficace offensivamente per trasformare i pareggi in vittorie.

«Penso gli avversari facciano quello che gli fai fare. Se la squadra di Grosso avesse avuto la possibilità di segnare ci avrebbe fatto 2/3 gol tranquillamente. La Sampdoria ha fatto una gran bella partita dal punto di vista difensivo. Chiaro che non basta in quanto bisogna segnare e vincere, con Bari e Palermo pareggiare ci può stare poi però devi iniziare ad inanellare una serie di vittorie. L’assetto difensivo della Sampdoria, sperando stiano tutti bene, è diventato un punto di forza di questa squadra. Però adesso devi migliorare la fase offensiva attraverso la qualità. Oudin fino ad oggi si è visto molto poco, Sibilli non è un goleador. Devi migliorare la qualità e la quantità di giocatori in grado di offendere perché con questo modo di stare in campo sicuramente sei più quadrato e rischi meno, soprattutto per il valore dei difensori, ma davanti bisogna segnare”.