Schwoch: «Se Coda non avesse battuto il record probabilmente non ci sarebbe riuscito nessuno»

Stefan Schwoch, intervistato da RadioFirenzeViola, ha rilasciato interessanti dichiarazioni in merito al record superato in questa stagione da Coda:

«L’ho sentito quando mi ha raggiunto, ma non ho provato nulla di particolare. L’unico dispiacere è forse che se non ci fosse riuscito lui probabilmente non l’avrebbe più raggiunto nessuno, perché ormai i giocatori di questo livello arrivano più facilmente in Serie A rispetto al passato. È difficile trovare oggi uno che fa tanti anni di Serie B segnando 20 gol a stagione».