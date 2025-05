Accomando (DAZN): “Juve Stabia, diversi club di B interessati al ds Lovisa”

Tra i protagonisti della splendida stagione della neopromossa Juve Stabia c’è sicuramente la firma di Matteo Lovisa. Il giovane direttore sportivo dei campani, dopo la vittoria del Girone C di Serie 2023-24, ha messo in piedi un’ottima squadra, nonostante il budget limitato. Le Vespe, infatti, parteciperanno ai playoff di Serie B e hanno le possibilità per stupire ancora. Intanto iniziano ad arrivare le prime lusinghe per Lovisa che, stando a quanto riportato da Orazio Accomando (giornalista di DAZN), sarebbe finito nel mirino di alcuni club cadetti.

