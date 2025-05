Pisa, Calabresi: «Inzaghi trasmette passione ai suoi giocatori. In A per scrivere altre pagine di storia»

A margine della premiazione della squadra avvenuta in Comune nella giornata di ieri, lunedì 12 maggio, il difensore del Pisa Arturo Calabresi ha rilasciato delle dichiarazioni a “La Nazione” sulla promozione in Serie A raggiunta pochi giorni fa:

«Fin dal momento della firma di Inzaghi ho immaginato una stagione diversa rispetto alle precedenti. Conoscevo il suo modo di lavorare e la passione che riesce a trasmettere ai calciatori. Per noi è stato più semplice tirare fuori il massimo in ogni partita, ma devo dire che siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa. Le emozioni provate da inizio stagione sono un tesoro da conservare per sempre. Insieme al nostro popolo abbiamo realizzato un’impresa mettendo una mattone per volta con pazienza, tenacia e serietà. Credo che anche le delusioni passate abbiano contribuito a spingerci verso questa gioia».

«La Serie A – conclude Calabresi – sarà una grande sfida da affrontare con lo stesso spirito di questo campionato, abbiamo l’opportunità di scrivere altre pagine di storia. La Roma? Mio padre è un romanista sfegatato e non vede l’ora di assistere alla sfida contro il Pisa. Avrà il cuore a metà e anche per me sarà una grande emozione».