Modena, la Curva Montagnani: “Finalmente si chiude campionato giocato da persone non all’altezza”

Questa sera calerà il sipario per il campionato cadetto 2024/2025, in attesa dell’inizio dei playoff e playout relativi agli ultimi verdetti. La Curva del Modena però ha voluto dire la sua, sfogandosi con un duro comunicato rivolto alla squadra:

“Con la partita di stasera si chiude finalmente il campionato. Un campionato sul campo per noi finito il primo maggio. Un campionato giocato da “persone” non all’altezza di indossare la nostra maglia, privi di carattere e ambizioni. Requisiti che avevamo esplicitamente richiesto l’anno scorso nell’ultima trasferta di Lecco. Stasera proseguirà lo sciopero del tifo durante il primo tempo. Saremo riuniti dietro un altro striscione che appenderemo in vetrata, senza pezze, stendardi e bandiere. Il secondo tempo sarà un inferno, e con orgoglio, entusiasmo e passione porteremo alto come sempre il nome di MODENA. E dal momento che l’anno scorso non è stato chiaro. GIOCATORI SENZA AMBIZIONI? FUORI DAI CO****NI!”