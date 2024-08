Nuova avventura in Serie B per Tommaso Cassandro. Secondo quanto raccolto da Nicolò Schira su TuttoB.com il giocatore lascerà il Como per trasferirsi al Catanzaro. Il difensore, tra i protagonisti della promozione in Serie A del club lombardo, ha deciso dunque di accettare la corte dei calabresi per trovare maggiore continuità.

Continue Reading