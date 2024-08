Frosinone scatenato in queste ore di calciomercato. Come si legge su Gianlucadimarzio.com i ciociari hanno chiuso per Davide Biraschi, difensore ex Karagumruk che si aggrega alla rosa di Vincenzo Vivarini a parametro zero. Dal Monza, invece, arrivano il centrocampista di Josè Machin e del portiere Alessandro Sorrentino.

