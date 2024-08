La Carrarese si prepara ad annunciare un colpo in entrata. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira su TuttoB.com il club toscano, neopromosso in cadetteria dopo la vittoria dei playoff di Serie C, sta per chiudere per il ritorno in Italia di Filippo Falco. Il giocatore, svincolato dopo l’ultima breve parentesi al Cluj, ripartirà dalla Serie B per dare un grosso contributo alla Carrarese per quanto riguarda la lotta salvezza.

Continue Reading