Catanzaro: Iemmello multato per i cori contro il Cosenza. Il comunicato

Il derby tra Catanzaro e Cosenza costa caro a Pietro Iemmello. Il giocatore dovrà pagare una multa per aver pubblicato un post su Instagram nel quale i tifosi giallorossi hanno intonato cori offensivi verso il Cosenza dopo la vittoria nel derby dell’ultimo campionato di Serie B. Di seguito il comunicato:

“Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1163 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Pietro IEMMELLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

PIETRO IEMMELLO, all’epoca dei fatti calciatore professionista tesserato per la società US CATANZARO CALCIO 1929, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in data 26.05.2024 postato sul proprio personale profilo del social network Instagram un video riproducente alcuni tifosi della società US CATANZARO CALCIO 1929 festanti e intonanti un coro dal contenuto ingiurioso e offensivo verso la società e i sostenitori del COSENZA CALCIO;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro IEMMELLO;

– vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Pietro IEMMELLO;si rende noto l’accordo come sopra menzionato.”