Di Marzio: “Sassuolo, si pensa a Lovato per sostituire Erlic”

Dopo aver venduto Martin Erlic al Bologna per 7 milioni di euro, il Sassuolo ha a disposizione un buon tesoretto per migliorare la rosa di mister Fabio Grosso. Al momento la priorità sarà quella di rimpiazzare il difensore croato. Secondo Gianlucadimarzio.com i neroverdi starebbero penando a Matteo Lovato, difensore di proprietà della Salernitana con la quale sarebbero stati avviati i primi contatti. Le parti sono al lavoro per la chiusura.

