Sassuolo, Verdi: «Ci aspettano undici finali e voglio dare il mio contributo»

Il giocatore del Sassuolo, Simone Verdi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Sassuolo Channel”. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

«Sassuolo è stata una grande sorpresa perché fino all’ultimo giorno di mercato avevo sentito qualche rumors, ma non c’era mai stata una chiamata concreta. Quando il mio procuratore mi ha nominato il Sassuolo non c’ ho pensato un secondo gli ho detto assolutamente chiudiamo che è una grandissima opportunità per me perché io arrivavo da un periodo dove a Como non stavo praticamente mai giocando. Il Sassuolo è una società che mi ha sempre dato l’impressione di avere un grandissimo settore giovanile perché dal Sassuolo emergono grandissimi campioni. Il mio obiettivo è dare un grandissimo contributo alla squadra per poter raggiungere un traguardo importante. Mancano undici partite che sono undici finali e dobbiamo cercare di fare più punti possibili senza guardare le altre. Pisa? Affronteremo una squadra importante in uno scontro diretto, dobbiamo cercare di fare punti soprattutto in casa per poter andare avanti e proseguire questa cavalcata sperando che ci possa portare a un trionfo».