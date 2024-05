Sassuolo, UFFICIALE: Palmieri nuovo direttore sportivo dei neroverdi

Dopo la retrocessione in Serie B, il Sassuolo inizia i lavori per programmare un ritorno immediato in Serie A. Nelle ultime ore il club neroverde ha annunciato di aver affidato l’incarico di Direttore sportivo a Francesco Palmieri. Di seguito il comunicato ufficiale:

“L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver conferito l’incarico di Direttore Sportivo della Prima Squadra maschile a Francesco Palmieri, da 9 anni alla guida del settore giovanile dove ha raccolto importanti successi contribuendo alla crescita e al rafforzamento del vivaio neroverde.

La conferenza stampa di presentazione si terrà, al Mapei Football Center, domani, giovedì 30 maggio, alle ore 18:00 alla presenza dell’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali.

A Francesco Palmieri va un grande “In bocca lupo” da parte di tutto il club”.