TMW: “Catanzaro, Fulignati rinnova fino al 2026. Ma si accende il mercato”

Andrea Fulignati è stato uno dei protagonisti dell’ottima stagione del Catanzaro, arrivato quinto nell’ultimo campionato di Serie B ed eliminato nelle semifinali playoff dalla Cremonese. Il portiere dei calabresi, qualche settimana, ha rinnovato il contratto fino al 2026 ma, come riportato su Tuttomercatoweb.com da Alessio Alaimo, esperto giornalista palermitano, il classe ’94 piace alla Sampdoria in vista della prossima stagione. Il club blucerchiato ci pensa e può diventare una pista concreta. Ma non è l’unica. Il calciatore infatti è un profilo monitorato anche da Spezia e Sassuolo, con in Serie A il Cagliari che studia la situazione.

