Mantova, Possanzini: «In B lotteremo per la salvezza. L’idea del doppio salto può essere fuorviante»

Il Mantova sarà una delle quattro neopromosse a partecipare alla prossima Serie B. Il tecnico e artefice della vittoria del campionato in Serie C, Davide Possanzini, ha parlato nel corso della consegna del premio “Rosa Camuna 2024”, tenutosi presso la sede della Regione Lombardia. Di seguito le dichiarazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com:

«Questo è il coronamento di un anno perfetto che è andato oltre ogni più rosea aspettativa. Siamo partiti, come dicevo prima, cercando di creare qualcosa, dare un’identità e una riconoscibilità a una piazza che era un po’ dimenticata da tanto tempo nonostante la storia alle spalle. Il presidente si era preso questo impegno morale e abbiamo fatto qualcosa di grande. I giocatori, insieme a tutta la società, hanno fatto qualcosa di clamoroso e ora dobbiamo custodirlo senza snaturarci nella categoria superiore e giocare con la nostra identità.

Negli ultimi anni in tanti hanno fatto il doppio salto? Queste idee possono diventare cose fuorvianti e creare delle aspettative che sono poi la rovina delle prestazioni. Dobbiamo solo pensare a giocare a calcio, vivere alla giornata come fatto quest’anno quando ci siamo ritrovati primi in classifica e abbiamo sempre giocato le partite senza pensare all’obiettivo finale. Sappiamo cosa dobbiamo fare, il nostro obiettivo è la salvezza e proporre il nostro calcio che ci ha permesso di arrivare a questi livelli. Dobbiamo farlo con tranquillità e umiltà senza pensare troppo in grande o si rischia di cadere».