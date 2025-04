Stando a La Gazzetta dello Sport, il Sassuolo si sta già mobilitando in vista del prossimo campionato dopo la promozione in Serie A. Dopo il riscatto di Muharemovic il Sassuolo è in trattativa con l’Atletico Madrid per assicurarsi anche Horatiu Moldovan. Il calciatore si è dimostrato uno dei pilastri in questa stagione per i neroverdi, che hanno l’intenzione di avanzare un’offerta ai Colchoneros per l’estremo difensore classe ’98.

