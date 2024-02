San Valentino Rosanero: le info sul contest promosso dal Palermo (FOTO)

In vista della festa di San Valentino, il Palermo ha promosso un contest sui social dedicato ai suoi tifosi. Ecco il post con le informazioni e i requisiti richiesti per partecipare:

“Immagina un solo tavolo per due persone in un salottino affacciato sul campo del Barbera, luci soffuse, una cena deliziosa e qualche sorpresa rosanero, dopo una visita esclusiva al Museum e dietro le quinte dello stadio. ✨

Per questo #SanValentino, abbiamo deciso di regalare a tre coppie di tifosi abbonati un ricordo indimenticabile per celebrare l’amore rosanero in tutte le sue forme: partner, familiari… l’amore è amore! 🥰

𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐄𝐂𝐈𝐏𝐀𝐑𝐄

1) Assicurati che il tuo profilo Instagram sia pubblico.

2) Racconta la tua storia con la persona che ami e la vostra passione in comune per il Palermo in un post/reel. Raccontaci come il Palermo vi ha fatto innamorare e come fa parte della vostra relazione quotidiana.

3) Tagga @palermofficial e inserisci l’hashtag #SanValentinoRosanero.

Sceglieremo le tre storie più belle e contatteremo privatamente gli autori per comunicare l’invito!

𝐑𝐈𝐂𝐎𝐑𝐃𝐀

– Hai tempo fino alle ore 23:59 di sabato 10 febbraio 2024.

– Il contest è riservato agli abbonati della stagione 23-24. Gli utenti scelti dovranno comunicare i dati dell’abbonamento di entrambe le persone per confermare la partecipazione.

– In mancanza di tali requisiti non sarà possibile essere selezionati”.

