De Laurentiis: «Abbiamo portato il Bari dal fallimento alle soglie della Serie A»

Aurelio De Laurentiis è intervenuto oggi in conferenza stampa per fare il punto in casa Napoli e, con l’occasione, ha commentato anche la stagione negativa che sta vivendo il Bari. Ecco un estratto delle sue parole raccolte da TuttoNapoli.net:

«Io sto immaginando quello che c’è da fare per il 2030 per avere una società economicamente per competere con le più forti del mondo. Questo è il mio obiettivo. Molti ci hanno accusato di non aver investito sui giovani, il vivaio, ma avere una seconda squadra, portarla dal fallimento alle soglie della Serie A e tirare fuori i vari Cheddira, Folorunsho ecc, giovani di proprietà Napoli, denota che sul pezzo ci stiamo».