Ex rosa, Santoro: «Integrarmi a Modena è stato semplice»

Simone Santoro è stato uno degli acquisti del calciomercato invernale del Modena. Attraverso il sito ufficiale, i canarini hanno pubblicato un estratto delle parole dell’ex giocatore del Palermo:

«Sono un centrocampista duttile, provo sempre ad abbinare quantità a qualità. Sono un lottatore al quale piace attaccare gli spazi e inserirmi, anche per cercare il gol. L’esordio a Genova è stata un’emozione incredibile, venivo da un solo allenamento con la squadra e ritrovarmi subito in campo è stato incredibile. Le difficoltà? Quando trovi un gruppo come quello del Modena è tutto più facile: è stato davvero semplice integrarmi con i compagni».